Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила об «изменениях в мозгу» матери

Ольга Шукшина высказала недовольство поведением своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая даже после попытки отнять у нее квартиру жалеет продюсера Бари Алибасова и очень переживала после того, как его положили в клинику лечиться от алкоголизма.

В телефонном разговоре для эфира программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Ольга Шукшина посетовала, что ее мать продолжает названивать Алибасову по два-три раза на день и не собирается с ним разводиться. Она утверждает, что Федосеева-Шукшина позорит принадлежащую отцу часть фамилии и не понимает, что делает. Ольга предположила, что причина, вероятно, в возрастных «изменениях в мозгу».

Бари Алибасов-младший заявил, что поместил отца в клинику после длительного запоя, спровоцированного именно Федосеевой-Шукшиной. Он также заявил, что их совместный брак все еще в силе.

Об официальном разводе Бари Алибасов и Лидии Федосеевой-Шукшиной 24 декабря 2020 года сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.