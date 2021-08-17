Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о деменции матери

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина может страдать провалами в памяти. Об этом заявила ее дочь Ольга Шукшина. По словам женщины, возможно, речь уже идет о деменции.

О состоянии матери Шукшина рассказала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1». Ольга напомнила, что ее матери уже 82 года и она находится в беспомощном состоянии. Этим, по ее мнению, пользуется продюсер Бари Алибасов.

«Алибасов и его близкие обвели маму вокруг пальца, и после этого она говорит, что прощает Бари! Он мне на глазах у всех говорил: „Сдохни, тварь!“, а мама брала его за ручку и уходила. Картина маслом», — посетовала актриса.

Шукшина уточнила, что сейчас они уже не скандалят, но она поставила матери условие, чтобы продюсер ни при каких условиях не переступал порог их квартиры. Отдельно она коснулась темы здоровья Федосеевой-Шукшиной.

Женщина добавила, что когда ее мать проваливается в воспоминания, то может подробно рассказать о каждой детали, но когда ее спрашивают о буквально вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь.

«Я не побоюсь назвать это деменцией и прежде всего потерей памяти», — добавила она.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Через два года актриса решила с ним развестись. В марте оказалось, что она через суд отменила бракоразводный процесс.