Дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила Алибасова в обмане актрисы

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила, что продюсер Бари Алибасовым путем обмана получил от ее матери квартиру.

По словам дочери артистки, Шукшина думала, что подписывает завещание, а не дарственную, информирует ИА НСН.

«Мама не понимала и до сих пор не понимает, что подарила квартиру Алибасову. Она все время говорит о завещании. И завещание действительно было подписано, но сильно загодя — в феврале 2019 года. А договор дарения, который они подписали в офисе Жорина, она подписала 11 сентября 2019 года, и мама считает, что это было завещание», — пояснила она.

В понедельник, 10 августа, прошло очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, которая принадлежит актрисе, но по определенным причинам, оказалась переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложили арест.