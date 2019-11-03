Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии

«Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», — сообщила она изданию.

О госпитализации девочки сообщил Telegram-канал Baza. Дочь певицы в критическом состоянии доставили в реанимацию закрытой клиники после тяжелейшего приступа астмы. На месте купировать состояние девочки медики не смогли и приняли решение о срочной госпитализации. В данный момент дочь исполнительницы находится в бессознательном состоянии.

Сама Ева Польна общаться с журналистами категорически не захотела. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва» исполнительница бросила трубку, как только услышала тему предстоящего разговора.

Совместная дочь у Евы Польны и Дениса Клявера родилась в 2005 году после краткосрочного романа. Артисты долго скрывали свои отношения и общего ребенка. Но однажды Денис в эфире ток-шоу рассказал о дочери.