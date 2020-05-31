Дочь Ефремова решила жениться на девушке

«Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю», — сказала она.

Анна-Мария добавила, что встречается с девушкой. «Это лучше. Это более модно, более современно. Но это я так шучу. Я не считаю, что другая ориентация — это дань моде», — заявила она. Ее отец знает об этом. Ефремов относится к сексуальной ориентации 19-летней дочери «более-менее нейтрально» и не устраивает скандалы.

Во время своего рассказа девушка употребляла глаголы то мужского, то женского рода. Дело в том, что сначала она говорит о себе в мужском роде, а потом — в женском.

Анна-Мария рассказала о планах на будущее. Она хочет переехать в Англию, купить там коттедж, завести однополую семью и усыновить ребенка.

Анна-Мария родилась в 2000 году в четвертом браке Ефремова с актрисой Ксенией Качалиной. С ней актер жил в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сейчас Ефремов состоит в пятом браке, всего у него шесть детей. У Анны-Марии два сводных старших брата и один младший, две младшие сестры.