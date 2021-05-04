Дочь Билла Гейтса рассказала об эмоциях из-за развода родителей

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Дженнифер высказалась о разводе своих родителей. Она назвала этот период непростым для всей семьи.

«Это непростой период для всей нашей семьи. Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи», — заявила Дженнифер на своей странице в Instagram.

Девушка также поблагодарила подписчиков, которые поддерживали ее в столь тяжелое время. Комментировать детали бракоразводного процесса Дженнифер отказалась.

Ранее появилась информация о разводе главы компании Microsoft и его супруги. Они состояли в браке 27 лет.