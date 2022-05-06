Дочь Беллуччи научилась говорить по-русски у подруг-моделей в Лондоне

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Кассаля, 17-летнюю Деву Кассель, заметили в кругу русских моделей в Лондоне. Об этом сообщил Super.ru в Telegram.

Судя по фото и видео, девушка неплохо проводит время: в кадр попали танцы и вечеринки подруг. Издание отметило, что российские модели учат ее «далеко не правилам игры в шахматы». Как бы то ни было, на фото и видео Дева Кассель выглядит счастливой и постоянно смеется.

Дева хорошо говорит по-русски: на одном из видео она почти без акцента ответила на прозвучавшие за кадром вопросы о том, как ее зовут и сколько ей лет, и даже процитировала строчки из песни Фейса и «дагестанский мем про анаконду».

Дочери прославленных актеров, красавице Деве Кассель чуть ли не с детства прочат успешную карьеру в модельном бизнесе. Не так давно она снялась для обложки журнала Elle Russia. Девушка призналась журналистам, что ей предлагают много съемок и проектов и с лета планирует посвящать модельной карьере больше времени. Кстати, Монике Белуччи в 1987 году принесла славу именно обложка Elle.