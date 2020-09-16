Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о планах переехать в США

Пользователи Сети поинтересовались у Анны, какие плюсы и минусы она видит в жизни в США, информирует РИА ФАН.

«Из плюсов — хорошая зарплата. Из минусов — все равно чувствуешь себя чужой», — отметила девушка.

Она призналась, что в будущем хотела бы жить в этой стране, а в настоящий момент планирует переезд в центр российской столицы. Отмечается, что в данный момент она живет вместе с матерью Анастасией. Артистка второй год борется с онкологическим заболеванием.

Семья оберегает актрису от папарацци и журналистов. По информации СМИ, это связано с изменениями во внешности 49-летней женщины. Инсайдеры заявляют, что из-за сложного лечения она не похожа на себя до болезни. Как пишут журналисты, несмотря на все сложности Анастасия хорошо держится и старается следить за собой.