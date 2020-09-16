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    16 сентября 2020, 11:39

    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о планах переехать в США

    Полина Петрова

    Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в своем Instаgrаm-аккаунте о планах переезда в США. Девушка жила в Штатах, когда ее мать была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, пишет Teleprogramma.pro.

    Пользователи Сети поинтересовались у Анны, какие плюсы и минусы она видит в жизни в США, информирует РИА ФАН.

    «Из плюсов — хорошая зарплата. Из минусов — все равно чувствуешь себя чужой», — отметила девушка.

    Она призналась, что в будущем хотела бы жить в этой стране, а в настоящий момент планирует переезд в центр российской столицы. Отмечается, что в данный момент она живет вместе с матерью Анастасией. Артистка второй год борется с онкологическим заболеванием.

    Семья оберегает актрису от папарацци и журналистов. По информации СМИ, это связано с изменениями во внешности 49-летней женщины. Инсайдеры заявляют, что из-за сложного лечения она не похожа на себя до болезни. Как пишут журналисты, несмотря на все сложности Анастасия хорошо держится и старается следить за собой.

    Новости SMI.FM