Дочь Алсу стала соведущей в программе «С добрым утром, малыши!»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала соведущей Хрюши, Фили, Степашки и Каркуши в программе «С добрым утром, малыши!». Зрители смогут увидеть девочку в музыкальной рубрике.

Уточняется, что передачу можно посмотреть на телеканале «Карусель». Рубрика Микеллы будет называться «МУЗ-ТОК». Сама Абрамова призналась, что очень гордится своим статусом соведущей всеми любимых кукольных персонажей, пишет «Экспресс газета».

«Мы запускаем новую рубрику „МУЗ-ТОК“ в эфире спин-оффа вечерней программы „С добрым утром, малыши!“. Будем говорить о музыке и не только! Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи!», — подчеркнула дочь знаменитости.

Первый выпуск с девочкой вышел в четверг, 17 сентября. По информации СМИ, публика без особой радости отнеслась к попытке ребенка Алсу стать телезвездой. В прошлом году произошел скандал с участием девочки в шоу «Голос.Дети». Тогда выяснилось, что ее победа была фальсифицированной. После этого на Микеллу и всю ее семью обрушилась волна хейта.