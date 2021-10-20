Дочь Алсу получила приглашение от «Союзмультфильма» для записи песни

Дочь Алсу Микеллу пригласили принять участие в записи песни для музыкального мультсериала «Енотки». Девочка с радостью отреагировала на предложение от «Союзмультфильма». Об этом написал «7Дней».

По словам Микеллы, не только детям, но и родителям стоит посмотреть этот познавательный мультфильм. Дочь Алсу отметила, что ее младший брат Рафаэль с удовольствием смотрит его, добавил сайт «Дни.ру».

Новую серию мультфильма «Енотки» можно увидеть как на канале Карусель, так и на видеосервисе PREMIER. Дата выхода назначена на 21 октября.

Ранее Алсу рассказала, что решила поучаствовать в шоу «Дуэты» вместе с дочерью. Зрители пришли в восторг от их выступления. В соцсетях многие из них написали, что голоса матери и Микеллы сочетаются очень органично.