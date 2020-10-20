Дочь Аллы Пугачевой продемонстрировала навыки модельера

На ролике девочка демонстрирует бумажные сандалии, которые сделала своими руками. Она рассказала маме, что обвела свои ноги на бумаге и вырезала получившуюся форму, информирует сайт «Дни.ру».

«Потом сделала перепонки», — пояснил звездный ребенок.

Пугачеву поразила смекалка дочери. Пользователи Сети разделили восхищения артистки: «До чего же хороша, а еще и талантлива!», «Сколько же радости от нее!», «Сразу видно, чья дочь».

Девочка и ранее проявляла интерес к моде. Она уже несколько раз устраивала дефиле перед родителями. Лиза наряжалась в вещи, которые ей не по размеру и ходила так по дому.