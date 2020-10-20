20 октября 2020, 13:23
Дочь Аллы Пугачевой продемонстрировала навыки модельера
Дочь певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина Елизавета продемонстрировала навыки модельера. Примадонна сняла семилетнюю наследницу на видео и опубликовала его в Instagram-аккаунте дочери.
На ролике девочка демонстрирует бумажные сандалии, которые сделала своими руками. Она рассказала маме, что обвела свои ноги на бумаге и вырезала получившуюся форму, информирует сайт «Дни.ру».
«Потом сделала перепонки», — пояснил звездный ребенок.
Пугачеву поразила смекалка дочери. Пользователи Сети разделили восхищения артистки: «До чего же хороша, а еще и талантлива!», «Сколько же радости от нее!», «Сразу видно, чья дочь».
Девочка и ранее проявляла интерес к моде. Она уже несколько раз устраивала дефиле перед родителями. Лиза наряжалась в вещи, которые ей не по размеру и ходила так по дому.