Дочь Александра Серова рассказала о состоянии больного ковидом отца

Дочь певца Александра Серова Мишель рассказала о состоянии своего отца. В своем профиле в Instagram она написала, что Серов проходит интенсивное лечение после госпитализации с коронавирусом.

«Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — поделилась Мишель.

Народного артиста России Александра Серова госпитализировали 9 октября в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19. У него диагностировали 75% поражения легких — певца сразу направили в реанимацию и подключили ему кислородную маску.

Позже врачи отметили у исполнителя положительную динамику — он начал выздоравливать.

Александр Серов был особенно популярен в 80-е и 90-е годы, его самый известный хит — песня «Я люблю тебя до слез».