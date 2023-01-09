Знаменитости 09 января 2023, 17:52 Дочь актера Соломина представила книгу, посвященную отцу Елизавета Соломина: я собрала в книге воспоминания папиных друзей и коллег РИА «Новости»

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Дочь актера Виталия Соломина Елизавета представила книгу «Виталий Соломин. Мой круг на земле» из серии «Библиотека Малого театра». Презентация прошла в Малом театре для родственников, друзей, коллег и почитателей таланта Виталия Мефодьевича. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

В книге, по словам Елизаветы, собраны фотографий детских, юношеских, студенческих лет Виталия. Также есть фотокарточки со съемок фильмов «Шерлок Холмс», «Зимняя вишня», «Кто заплатит за удачу». Особое место занимают фотографии ВГИКа.

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Как заметила дочь актера, в книгу также вошли воспоминания друзей и коллег Виталия. Таким образом она получилась не однобокой.

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«Чтобы книга получилась не однобокой, я собрала воспоминания папиных друзей и коллег. Я встречалась с теми людьми, которых помню, которые, так или иначе, присутствовали в моей детской жизни и крепко-накрепко связаны с отцом в моем представлении о нем», — добавила Соломина.