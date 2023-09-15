Знаменитости 15 сентября 2023, 13:07 Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в московской квартире Shot: дочь актера Михаила Ульянова Елену нашли мертвой в ее квартире в Москве РИА «Новости»

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Накануне вечером в квартире на Большой Бронной нашли тело дочери известного актера Михаила Ульянова. Женщине было 64 года. По предварительным данным, у нее возникли проблемы с сердцем, передал Telegram-канал Shot.

Авторы канала уточнили, что по данному делу работают сотрудники следственных органов. Они выясняют причины произошедшего.

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Елена Ульянова — дочь двух известных советских актеров — звезды «Ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Она работала художником-графиком и сотрудничала с газетой «Аргументы и факты». Свои работы Ульянова выставляла не только в России, но и за рубежом. Также она создала фонд в память об отце.