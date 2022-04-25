Дочь Агутина и Варум выступила на разогреве у Бона Джови во Флориде

Дочь российских музыкантов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета-Мария Варум-Агутина недавно выступила на совместном концерте с легендарным исполнителем Джоном Бон Джови. Об этом написал сайт INC-news.

Девушка уже давно живет в Соединенных штатах и активно занимается музыкой, выступая при этом в различных ночных клубах.

На этот раз Елизавете-Марии вместе с группой Bruvvy удалось выступить на разогреве у знаменитого рок-исполнителя во Флориде.

«Спасибо Джон Бон Джови, спасибо поклонники, что даете нам возможность поверить в себя… Люблю тот день, нам так повезло», — сообщила артистка у себя в соцсетях.

Джон Бон Джови родился в семье флористки и парикмахера. Свой первый альбом группа Bon Jovi выпустила в 1984 году. В 1990-х он, помимо работы в группе, начал заниматься продюсированием. Его подопечными были такие команды, как Gorky Park и Cinderella.