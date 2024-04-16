Знаменитости 16 апреля 2024, 18:49 Дочь Агутина и Варум собралась замуж за американца Американский продюсер Сэмюэль сделал предложение дочери Агутина и Варум РИА «Новости»

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Дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. Об этом сообщил ее дедушка Николай Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», — поделился с журналистами музыкант Николай Агутин.

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Дочку Варум и Агутина с малых лет воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии в Соединенных Штатах. Постоянные гастроли артистов не позволили звездной паре уделять достаточно времени ребенку, поэтому девочку отправили к родне за океан. Там Елизавета окончила школу и стала гражданкой Америки.

Она занимается музыкой, поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Будущий муж Лизы Джон — музыкальный продюсер. Изначально они общались только по рабочим вопросам, но спустя время отношения переросли в романтические.

После начала СВО Варум переехала к дочери в Лос-Анджелес. Певица поселилась в квартире, стоимость которой оценили в два миллиона долларов.