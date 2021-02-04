Дочь Абрамовича рассказала о планах на свадьбу

Девушка держит в тайне, кто ее партнер, но известно, что он сделал ей предложение в начале года.

Один из-подписчиков спросил Софью, есть ли у них уже планы на свадьбу. Она ответила, что пока конкретных планов нет, но они определились, как хотели бы отпраздновать.

«Пока мы не строим конкретных планов, но уже оба представляем, какой праздник хотим. Спасибо большое за поздравления!» — написала Софья.