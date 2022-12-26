Эксклюзив 26 декабря 2022, 13:41 Добровинский заявил, что просьбы открыть на Киркорова уголовное дело проплачены противниками певца Адвокат Добровинский допустил заказную кампанию против Киркорова после танцев на кресте

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Информация о том, что на Филиппа Киркорова подали в суд и попросили привлечь его к ответственности за номер на песню «Мария Магдалена» с крестом и танцами, правдива. Однако никакой вины за поп-королем на самом деле нет, заявил «360» адвокат певца Александр Добровинский.

«Во-первых, номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалине. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой», — сказал Добровинский.

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Однако, по его словам, каждый видит то, что ему выгодно. Многие хотят очернить Киркорова. Защитник передал мнение артиста о том, что искусство должно объединять людей и никак не зависеть от политики. Сам поп-король уже доказал свое отношение к родине, когда, в отличие от многих коллег, остался в России. Он и дальше продолжит давать концерты в российских городах. Многим такая позиция Киркорова, очевидно, не нравится.

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«Отсюда и беспочвенные обвинения в „восхождении на Голголфу“ и прочие инсинуации в сторону моего клиента и друга. Но все эти жалобы носят абсолютно спекулятивный, безумно антиклерикальный и заказной характер», — отметил Добровинский.

Адвокат не исключил, что кампанию против певца заказали представители стран, которые закрыли ему въезд «из-за страха перед его творчеством»

«Газета.ru» уточнила, что Филиппа Киркорова просят проверить по статье УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Поп-король во время концерта весной 2022 года показал номер на песню «Мария Магдалена» с танцем на кресте. Этот поступок вызвал бурную реакцию публики. Певец вынужден был извиниться и сказать, что не хотел оскорбить чувств верующих.