Добровинский заявил, что дело Киркорова «решит судьбу Литвы»

В понедельник, 17 мая, состоялось еще одно слушание по делу о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву. Через две недели будет объявлено решение. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Адвокат отметил, что решение, которое будет объявлено через две недели, определит не столько судьбу популярного певца, сколько судьбу Литвы — «как самостоятельного государства», способного уйти от антироссийского политиканства и не вмешивать в политику культуру.

«Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста, и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия „права человека“, „искусство“ и „культура“ не являются пустым звуком. Если запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову останется в силе — это лишь представит Литву перед всем миром как государство, в котором политический капитал строится, в первую очередь, на антироссийской пропаганде и реваншистских лозунгах. На мой взгляд, такое абсолютно политизированное решение подтолкнет Литву во тьму обскурантизма», — сказал Добровинский.

Юрист отметил, что Министерство внутренних дел Литвы пояснило свою позицию. По их мнению, решение о запрете на въезд было принято в целях защиты государственной безопасности от Филиппа Киркорова. При этом департамент государственной безопасности признал, что никакая информация о Киркорове в МВД никогда на представлялась.

МВД представил несколько аргументов, на основании которых решение могло бы быть принято, но все они были сформированы только после начала судебного разбирательства. Это говорит о том, что решение было основано не на каких-либо аргументах, а принято по просьбе МИД Литвы с целью давления на нашу страну.

Кроме того, МИД Литвы так и не смог предоставить суду свои аргументы, объясняющие, почему он обратился в МВД против певца Филиппа Киркорова. Пока создается впечатление, что в литовском ведомстве сознательно и открыто отказались применить к артисту принцип равенства перед законом, «потому что его поддерживает Кремль».