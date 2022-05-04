Добровинский связал резкую реакцию Киркорова с его ранимостью

Артист российской эстрады с болгарскими корнями Филипп Киркоров резко отреагировал на слова журналиста Маргариты Симоньян. Глава RT высказалась о личных предпочтениях телеведущего Максима Галкина и получила в ответ видеообращение от певца. Адвокат Александр Добровинский рассказал «360», почему Киркоров отреагировал именно так.

«Я всегда говорил, что Филипп Киркоров очень ранимый человек, поэтому все, что происходит с дорогими ему людьми, воспринимает близко к сердцу. К сожалению, часто бывает, что его фразы или слова вырывают из контекста. Но то, что Филипп большой патриот нашей страны и человек чести — это я могу подтвердить на 100%», — сказал он.

Ранее Киркоров публично осудил высказывания в адрес семьи Галкина и подтвердил свои слова, передав сообщение через Telegram-канал «Кровавая барыня». «Газета.ru» собрала последние заявления певца. Киркоров сказал, что считает свои действия правильными. Также он удивился травле за альтернативную точку зрения.