Добровинский собрался дойти до ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Литву для Киркорова

В Вильнюсе состоялось слушание по делу Филиппа Киркорова. Суд отклонил жалобу артиста на запрет въезда в Литву. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Как я и предполагал, Вильнюсский суд отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву. Желание угодить политикам, обиженным на РФ, оказалось выше принципов независимости суда и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в его песнях угрозу национальной безопасности», — рассказал Добровинский.

Он отметил, что они с Киркоровым были к этому готовы, особенно после того, как в попытке прикрыть свои действия депутаты Литвы приняли задним числом «поправку Киркорова».

«Она призвана объяснить попадание Филиппа Киркорова в черный список. Так что теперь мы готовимся к апелляции, смею предположить, что такими темпами дойдем и до ЕСПЧ», — заключил юрист.

Первое слушание в Вильнюсском окружном суде по делу Филиппа Киркорова, которое прошло в конце апреля, завершилось тем, что литовская служба безопасности не смогла обосновать решения о запрете на въезд артиста. Ранее власти Литвы включили артиста в список лиц, которым запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет.