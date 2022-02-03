Добровинский рассказал, можно ли наказать Шнурова в суде за песню про Собчак

Музыкант Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак в новой песне «Шмарофон». Композиция вызвала крайне негативную реакцию со стороны журналистки и ее близких. Но привлечь к ответственности Шнурова за это не получится, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.

«В тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально», — объяснил юрист.

При этом он обратил внимание, что Шнуров упоминает в тексте ребенка телеведущей, и это, по его мнению, недостойный поступок. Это напомнило адвокату ситуацию с публикацией журнала StaHt о сыне Яны Рудковской.

«Использовать ребенка в попытке насолить родителям — низко, на мой взгляд. <…> Для меня использовать детей — это аморально. Ребенок вырастет и будет спрашивать у мамы: „А кто мой отец?“», — сказал Добровинский.

Клип «Шмарофон» Шнуров опубликовал 1 февраля. В тексте музыкант сравнил журналистку со старой лошадью, прожившей бурную жизнь и превратившейся в клячу, а также намекнул на то, что отец сына Собчак якобы не Максим Виторган.

Актер в ответ записал видеообращение к Шнурову.

«Сережа Шнуров, ну ты че, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ну ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях», — сказал он.

Собчак посоветовала Шнурову начать пить, чтобы снова стать тем музыкантом, которым он был раньше. «Просто слезь с кефира. <…> А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — добавила она.

Журналистка добавила, что деньги Шнурову на клипы выдает жена и у него нет личной жизни. На следующий день после публикации «Шмарофона» аккаунт лидера «Ленинграда» в Instagram удалили.