Добровинский подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны в деле об аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Александр Добровинский подтвердил существование признательного протокола. Он также отметил, что не понимает, почему Эльман Пашаев отрицает признание вины.

Александр Добровинский рассказал телеканалу «Звезда», что протокол с признанием действительно существует. «Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», — отметил адвокат.

Он также выразил недоумение от высказываний стороны защиты. Адвокат Ефремова заявил, что актер не мог подписать такой документ, потому что находится в больнице.

Я присоединюсь к миллионам людей, которые не понимают, что происходит, и живу в ожидании сенсации Александр Добровинский.

Началось с того, что в СМИ появилась копия протокола, в котором написано, что Михаил Ефремов подтверждает свою вину в аварии. На листе также стояли подписи Ефремова и Пашаева.

Стоит отметить, что документ датирован 17 июня. Но на судебном заседании 5 августа актер отрицал свою вину, аргументировав это тем, что не помнит того момента аварии. Также Ефремов попросил суд сделать замечание тем, кто рассказывает его детям, что он виноват в аварии.