Добровинский оценил шансы Рудковской отстоять имя «Гном Гномыч»

Предприниматель Шухрат Рахимов решил зарегистрировать свою марку «Гном-гномыч». Под этим прозвищем известен сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр. Продюсер возмутилась новостями о пензенском бренде, назвав действия бизнесмена «желанием нажиться на популярности» ее ребенка.

Добровинский уверен, что юридически у телеведущей больше шансов присвоить товарному знаку имя Гном Гномыч и воспрепятствовать бизнесмену проделать такую операцию.

«Я думаю, что у Рудковской больше прав, конечно. Она докажет, что имя фигурировало продолжительное количество времени в прессе. И потом, я не знаю, Яна подала или не подала [документы о регистрации товарного знака]. Но уверен, что мы с ней отстоим имя Гном Гномыча, моего любимого, безусловно», — подчеркнул юрист.

Адвокат отметил, что, если Рудковской понадобится его помощь, то он не останется в стороне. По его словам, процесс отстаивания имени Гном Гномыча может занять от нескольких месяцев до года.