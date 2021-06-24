Добровинский назвал просьбу Ефремова о смягчении наказания преждевременной

Новые попытки актера Михаила Ефремова убедить суд, что он не виноват в смертельном ДТП, и попросить смягчить наказание, являются линией его защиты, а не личным отношением актера. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Юрист отметил, что наказание за аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров, должно быть соразмерным и отвечать принципам разумности.

«На наш взгляд заявленные требования по части смягчения наказания преждевременны и могут быть поданы стороной защиты после отбывания наказания не менее половины срока», — подчеркнул юрист в беседе с «360».

О том, что Ефремов попросил о снисхождении ранее сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на кассационную жалобу. В ней говорилось о психическом расстройстве, которое развилось у артиста. Помимо этого, была упомянута и алкогольная зависимость. Защита также указала на то, что супруга Ефремова Софья Кругликова осталась без работы. Поэтому на иждивении у Ефремова осталось множество родственников.

Адвокат актера Петр Хархорин в беседе с «360» заявил, что кассационная жалоба по смягчению приговора Ефремову якобы касается его психического расстройства, — просто вранье. Он уточнил, что один из тезисов жалобы — это неучтенные смягчающие обстоятельства. Документ был подан еще полтора месяца назад.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. На огромной скорости он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и там протаранил фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер той же ночью в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года лишения свободы.