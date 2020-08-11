Добровинский: Ефремову могло стать плохо из-за интоксикации

Он сказал, что пока нет оснований верить или не верить в инсульт Ефремова, потому что нет никакой официальной информации от врачей.

«На самом деле инсульт очень просто диагностируется. Есть компьютерная томография, есть магнитно-резонансная томография. Только вот нам до сих пор ни одного снимка не предоставили», — пояснил он.

Также Добровинский рассказал, что о состоянии здоровья Ефремова ходит множество слухов. Одна из версий: интоксикация на фоне отхода от наркотиков. Также он допускает, что это могло быть результатом стресса.

Адвокат уточнил, что если состояние актера не усугубится, то его выпишут завтра и суд продолжится.

Ранее стало известно, что Михаилу Ефремову стало плохо возле здания Пресненского суда. Сотрудникам ФСИН пришлось вытаскивать актера из салона машины. На место прибыла скорая помощь и госпитализировала актера. Во время госпитализации актер находился без сознания.