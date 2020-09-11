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    11 сентября 2020, 10:23

    Добронравова ждут хаотичные процессы в жизни — рунический провидец

    Алена Макаренко

    Российский актер Федор Добронравов 11 сентября отмечает день рождения. Можно ли настоящее время считать пиком карьеры актера, рассказал рунический провидец Игорь Вечерский. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Добронравова ждут хаотичные процессы в жизни — рунический провидец

    Сейчас Добронравов переживает непростое время в профессиональной сфере.

    «За длительным развитием и улучшением своего профессионального потенциала приходит череда перемен. Это связано с внутренним миром актера, его ощущением своего пути и личного комфорта. Возможно, в слишком ярком проявлении во вне своих индивидуальных качеств и самобытности», — отметил Вечерский.

    Он считает, что в будущем Добронравова ждет череда стихийных процессов. Актера ждут очередные этапы самореализации и новые вызовы. Они либо освободят путь для новых витков карьеры, либо последствия окажутся не лучшими в его актерском пути. По словам провидца, артиста ждет «пора неких разрушительных, хаотичных, стихийных процессов».

    Вечерский посоветовал Добронравову скорректировать свои планы, двигаясь в нынешнем векторе развития. Актер будет уязвим для различных негативных факторов. Имениннику необходимо четко и детально спланировать стратегию своих действий, взять полный контроль над собой. Актеру пригодятся новые знания, потенциал развития.

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