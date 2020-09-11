Сейчас Добронравов переживает непростое время в профессиональной сфере.

«За длительным развитием и улучшением своего профессионального потенциала приходит череда перемен. Это связано с внутренним миром актера, его ощущением своего пути и личного комфорта. Возможно, в слишком ярком проявлении во вне своих индивидуальных качеств и самобытности», — отметил Вечерский.

Он считает, что в будущем Добронравова ждет череда стихийных процессов. Актера ждут очередные этапы самореализации и новые вызовы. Они либо освободят путь для новых витков карьеры, либо последствия окажутся не лучшими в его актерском пути. По словам провидца, артиста ждет «пора неких разрушительных, хаотичных, стихийных процессов».

Вечерский посоветовал Добронравову скорректировать свои планы, двигаясь в нынешнем векторе развития. Актер будет уязвим для различных негативных факторов. Имениннику необходимо четко и детально спланировать стратегию своих действий, взять полный контроль над собой. Актеру пригодятся новые знания, потенциал развития.