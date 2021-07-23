Добронравов высказался о завершении съемок сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, сыгравший роль Ивана Будько в сериале «Сваты», рассказал, что съемочный процесс подходит к концу. Седьмой сезон, которого так ждали фанаты, будет последним. Интервью с артистом опубликовало издание «Собеседник».

Добронравов признался, что испытывает грусть от того, что этой замечательной истории приходит конец. Актеру тяжело прощаться с любимым проектом, рассказало «Утро.ру».

«Слезы давят и очень обидно», — отметил Федор Викторович.

Съемки седьмого сезона проходили в непростых условиях. Из-за политической обстановки, которая сложилась на Украине, у создателей сериала не было возможности вести съемочный процесс там. А потом и вовсе началась пандемия.

После завершения сезона Добронравов продолжит работать в театре имени Чехова. Артиста можно увидеть в антрепризных спектаклях.