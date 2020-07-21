Добронравов прокомментировал интервью завтруппой Театра сатиры

Чунихина рассказала о том, что Добронравов якобы спорил с директором театра по поводу зарплаты. По ее словам, актера не устроили предложенные ему условия и он решил уйти.

«Никакого демарша я не устраивал. Я как играл, так и играю один спектакль в Театре сатиры. Просто перешел на договорную систему», — рассказал Добронравов.

Также его удивило заявление Чунихиной о том, что ему якобы предложили доплачивать за отказ от сторонних проектов. «Нет, мне никто такого никогда не говорил», — заключил актер.

Ранее Бронислава Чунихина рассказала, что Добронравову понизили зарплату из-за частых гастролей и сторонних проектов, в которых он участвовал. Позже он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чунихина добавила, что в театре народные артисты получают по 400 тысяч рублей в месяц. По словам заведующей труппой, Добронравов за время работы смог купить себе хорошую квартиру, получил звание Народного артиста и орден Дружбы.