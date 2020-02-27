Добронравов признался, что никогда не ругался с Васильевым

Сейчас актеры, которые якобы находились в ссоре, снимаются вместе в седьмом сезоне сериала «Сваты». После четвертого сезона Анатолий Васильев, играющий Юрия Анатольевича Ковалева, уходил из проекта, когда его герой умер. В новом сезоне ему предстоит появляться в картине во снах героев.

«Много писали, что у меня был конфликт с игравшим его Анатолием Васильевым, поэтому я якобы настоял на его смерти между событиями 4-го и 5-го сезонов, а теперь мы помирились, и я надумал вернуть его. Это все полный бред! Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях», — приводит слова Добронравова «Газета.ru».

Напомним, Федор Добронравов играет Ивана Степановича Будько. Сериал выходит на экраны с 2008 года. Перерыв между этим и предыдущем сезоном составляет восемь лет.

Продюсером 1-6 сезонов и мюзикла был действующий президент Украины Владимир Зеленский.