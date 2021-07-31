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    31 июля 2021, 22:37

    Добронравов назвал время выхода последнего сезона «Сватов»

    Анастасия Кукова

    Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале «Сваты» Ивана Будько рассказал, как снимался последний сезон популярного сериала. Он назвал приблизительное время, когда зрители смогут его посмотреть.

    Добронравов назвал время выхода последнего сезона «Сватов»

    Об этом Добронравов рассказал во время фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках. Он представил там фильм «От печали до радости», в котором впервые снялся со своими сыновьями Виктором и Иваном. Добронравов рассказал «МК», что после начала пандемии думал, что все закончится на шестом сезоне.

    «Но количество писем и просмотров в YouTube, достигшее 2,5 миллиардов по всей земле, сделали свое дело. Режиссер фильма Андрей Яковлев позвонил и сказал: „Давайте, попробуем снять седьмой сезон“. Должно было быть 16 серий, но из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле, их будет меньше», — сообщил Добронравов.

    Он пока не знает, сколько будет серий. Примерно, шесть-девять. Снимали их пять лет из-за переездов и приостановки производства.

    «Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал», — подчеркнул актер.

    Известно, что последние съемки проводились в Грузии. В новом сезоне зрители увидят Федора Добронравова, его сына Виктора, Татьяну Кравченко и других полюбившихся актеров. В эпизодической роли грузинского князя в сериале появится актер Вахтанг Кикабидзе.

    Ранее Федор Добронравов признавался, что ему очень грустно и тяжело от того, что сериал подошел к концу.