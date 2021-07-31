Добронравов назвал время выхода последнего сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале «Сваты» Ивана Будько рассказал, как снимался последний сезон популярного сериала. Он назвал приблизительное время, когда зрители смогут его посмотреть.

Об этом Добронравов рассказал во время фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках. Он представил там фильм «От печали до радости», в котором впервые снялся со своими сыновьями Виктором и Иваном. Добронравов рассказал «МК», что после начала пандемии думал, что все закончится на шестом сезоне.

«Но количество писем и просмотров в YouTube, достигшее 2,5 миллиардов по всей земле, сделали свое дело. Режиссер фильма Андрей Яковлев позвонил и сказал: „Давайте, попробуем снять седьмой сезон“. Должно было быть 16 серий, но из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле, их будет меньше», — сообщил Добронравов.

Он пока не знает, сколько будет серий. Примерно, шесть-девять. Снимали их пять лет из-за переездов и приостановки производства.

«Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал», — подчеркнул актер.

Известно, что последние съемки проводились в Грузии. В новом сезоне зрители увидят Федора Добронравова, его сына Виктора, Татьяну Кравченко и других полюбившихся актеров. В эпизодической роли грузинского князя в сериале появится актер Вахтанг Кикабидзе.

Ранее Федор Добронравов признавался, что ему очень грустно и тяжело от того, что сериал подошел к концу.