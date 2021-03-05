Добронравов был шокирован смертью Марченко

Актер Федор Добронравов был в шоке, когда узнал о смерти коллеги Ивана Марченко. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По данным портала «Политика сегодня», он узнал о произошедшем от журналистов, которые позвонили ему. До этого актер весь день был на съемках и не следил за новостями.

«Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить», — только и смог сказать он.

Актер, известный по сериалу «Сваты», Иван Марченко умер второго марта. Он долгое время боролся с болезнью. Точные причины смерти не уточняются. Также в сообщении студии дубляжа LeDoyen Studio объявили финансовый сбор для поддержки его родственников.

Кроме «Сватов» Марченко сыграл в сериалах «Женский доктор» и «Ментовские войны».

Также недавно умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Ему было 70 лет. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей».