Добавили критики и мусора. В Сети появилось видео о том, как снимался нашумевший клип Шнурова

СМИ показали, как снимали клип Шнурова про грязный Петербург. Оказалось, что для антуража пришлось привозить мусор с собой — на площадке его не хватило. Пока музыкант отказывается комментировать разоблачительное видео.

В интернете появились кадры съемок знаменитого клипа на песню «Пока так», которую Сергей Шнуров посвятил проблеме мусорного коллапса в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что съемки проходили на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади.

Однако, как оказалось, мусора на площадке было недостаточно. «Фонтанка» опубликовала видеозапись, датированную 15 января. На ней можно рассмотреть, как из автомобиля выгружают пакеты и создают нужную композицию у мусорного бака. Позже прибыли остальные участники съемки.

Журналисты хотели уточнить у Сергея Шнурова, забрали ли мусор после съемок, но не смогли дозвониться до музыканта. Его адвокат Константин Добрынин заявил, что лидер «Ленинграда» не хочет общаться с прессой по поводу клипа.

Напомним, что клип «Пока так» был опубликован вечером 15 января на YouTube и за ночь он набрал почти миллион просмотров. После громкого успеха к Сергею Шнурову обратились жители Смоленска, попросив спеть про проблемы с уборкой снега и в их городе.