«До сих пор восстанавливаюсь»: Повалий призналась в проблемах из-за травмы ноги

Артистка призналась, что в настоящий момент у нее нет концертов не только из-за пандемии COVID-19, но и по причине проблем со здоровьем. Таисия с супругом вынуждены жить на 50 тысяч рублей в месяц. Помимо прочего, Повалий помогают родственники из деревни.

«Прошлой зимой я, спускаясь по лестнице собственного дома, неудачно упала и сломала ногу. До сих пор восстанавливаюсь. Слава Богу, перелом оказался без смещения, а то бы все заживало еще дольше. Из-за моей травмы на осень и зиму мы с мужем не планировали никаких концертов», — отметила певица, сообщила «Экспресс газета».

Пока артистка думает, как полностью выздороветь и надеется на помощь московских медиков. Врачи пообещали разработать стопу и вернуть ей подвижность. Она заключила, что мечтает вновь ходить без боли и как прежде носить каблуки.

Ранее российская певица Надежда Бабкина в автобиографической книге «Модная народная» рассказала, почему молодой муж Евгений Гор не появляется с ней на публичных мероприятиях.