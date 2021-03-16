«До сих пор огребаю»: Manizha столкнулась с небывалой травлей из-за отбора на Евровидение

Певица Manizha пожаловалась на травлю после победы в отборе на песенный конкурс Евровидение. Об этом она рассказала в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, выпуск выложен на YouTube.

«До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю», — призналась Манижа Сангин.

Она прочитала первую волну хейтерских комментариев и искренне не поняла, что сделала людям плохого. Manizha обвинили в оскорблении чувств. Однако музыкальная исполнительница отметила, что всего лишь озвучила в песни свои мысли.

Сангин призналась, что ее задевают негативные комментарии. Она понимает, что травля — привычная часть жизни известных артистов, но все равно призвала интернет-пользователей «оставаться людьми».

Manizha представит Россию на Евровидении, которое пройдет на арене Ahoy в Роттердаме с 18 по 22 мая. За три дня ролик певицы с песней «Русская женщина», выложенный на YouTube-канале песенного конкурса, собрал 2,8 миллиона просмотров.

Многие раскритиковали выбор участницы от России в 2021 году. Однако певец Дима Билан уверен, что Manizha оценят по достоинству. В ней есть огонь, говорил он. Кроме того, Manizha затравили из-за таджикских корней, ее сочли «недостаточно русской».