«До сих пор надеваю маску». Ольга Куриленко рассказала о жизни после коронавируса

Куриленко рекомендовала при любом выходе из дома использовать маску, так это сбережет от заражения других.

«Пожалуйста, если вы выходите за продуктами, надевайте маску на лицо! Я до сих пор это делаю, когда выхожу. Хотя я, наверное, больше никого не могу заразить, так как уже переболела. Но я все равно ношу маску! Пожалуйста. Если не для себя, то для других. Это ведь так легко», — заключила актриса.

Также в комментариях Куриленко рассказала, что болезнь проходила нелегко: «Неделю лежала „пластом“ с температурой. Вторую неделю была просто усталость».

В ответ на вопрос подписчика, проверяла ли она легкие после выздоровления, Куриленко сказала, что сделает это позже, когда пик пандемии спадет. «Сейчас никто этим не займется. Люди умирают. Когда пандемия пройдет — тогда проверю. Сейчас главное „высидеть“ дома и помочь врачам, чтобы эта болезнь перестала распространяться», — рассказала Ольга Куриленко.

Актриса сообщила, что подхватила коронавирус в середине марта. Тогда актриса призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать новости о коронавирусе всерьез.