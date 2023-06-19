Знаменитости 19 июня 2023, 15:42 «Дни.ру»: Волочкову раскритиковали за орфографическую ошибку

Читать 360tv в

Поклонники российской артистки балета, танцовщицы Анастасии Волочковой раскритиковали ее за орфографическую ошибку. Об этом сообщили«Дни.ру».

В день медицинского работника в своих социальных сетях балерина поздравила врачей, неправильно написав слово «медицина». Подписчики не обошли такую ошибку стороной и обвинили Волочкову в неграмотности.

Реклама

Отмечается, что позже пост был отредактирован в соответствии со всеми правилами русского языка.