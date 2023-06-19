19 июня 2023, 15:42
«Дни.ру»: Волочкову раскритиковали за орфографическую ошибку
Поклонники российской артистки балета, танцовщицы Анастасии Волочковой раскритиковали ее за орфографическую ошибку. Об этом сообщили«Дни.ру».
В день медицинского работника в своих социальных сетях балерина поздравила врачей, неправильно написав слово «медицина». Подписчики не обошли такую ошибку стороной и обвинили Волочкову в неграмотности.
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Отмечается, что позже пост был отредактирован в соответствии со всеми правилами русского языка.
Анастасия Волочкова
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