Знаменитости 22 июня 2023, 10:43 «Дни.ру»: Утяшева и Воля признались, что воспринимают слухи о разводе спокойно

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Брак спортсменки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Все слухи о разводе и ссорах супруги воспринимают спокойно, сообщили «Дни.ру».

Несколько лет назад в интернете распространилась информация о том, что Воля изменяет жене с несовершеннолетней девушкой. По словам комика, между супругами даже не было скандала, Утяшева сразу же поверила в невиновность мужа.

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Отмечается, что звездная пара поженилась в 2012 году, сейчас Утяшева и Воля воспитывают двоих детей.