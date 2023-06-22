22 июня 2023, 10:43
«Дни.ру»: Утяшева и Воля признались, что воспринимают слухи о разводе спокойно
Брак спортсменки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Все слухи о разводе и ссорах супруги воспринимают спокойно, сообщили «Дни.ру».
Несколько лет назад в интернете распространилась информация о том, что Воля изменяет жене с несовершеннолетней девушкой. По словам комика, между супругами даже не было скандала, Утяшева сразу же поверила в невиновность мужа.
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Отмечается, что звездная пара поженилась в 2012 году, сейчас Утяшева и Воля воспитывают двоих детей.
Брак
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