«Дни.ру» рассказали о скандалах на съемочной площадке «Зачарованных»

«Зачарованные» — сериал о трех сестрах-ведьмах, который был крайне популярен в нулевых. Однако на съемочной площадке сериала, по слухам, не было атмосферы «сестринства», зато были скандалы и интриги, написали «Дни.ру».

Например, один из скандалов был связан с уходом из сериала Шеннон Доэрти, исполнявшей роль Прю. По слухам, она хотела быть главной героиней сериала, однако шоураннеры больше тяготели к Алисе Милано (Фиби). Доэрти якобы завидовала Милано, из-за чего между актрисами возникали конфликты. В итоге соперницам поставили условие: первый зачинщик очередного конфликта должен будет уйти. Однако Доэрти не удержалась и именно поэтому с ней разорвали контракт.

Сама Алиса Милано тоже «отличилась». По информации СМИ, актриса увела из семьи Брайна Краузе, сыгравшего в сериале роль Лео. Если верить слухам, жена актера застала их вместе, после чего подала на развод. Отношения коллег в итоге продлились недолго.