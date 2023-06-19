Знаменитости 19 июня 2023, 15:37 «Дни.ру»: публика раскритиковала Бузову за исполнение хита Лагутенко «Владивосток-2000»

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Общественность раскритиковала певицу и телеведущую Ольгу Бузову за исполнение одного из главных хитов российского рок-музыканта, лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Об этом сообщили «Дни.ру».

На музыкальном фестивале Бузова вышла на сцену в облегающем комбинезоне с песней «Владивосток-2000». Публика осталась недовольна таким выступлением и оставила негативные комментарии в соцсетях.

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Отмечается, что Ольга Бузова нередко подвергается критике из-за своих вокальных данных.