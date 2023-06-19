Знаменитости 19 июня 2023, 15:36 «Дни.ру»: певица Азиза отложила венчание с мужем

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Российская певица Азиза отложила церемонию венчания со своим мужем-итальянцем Алессандро Лорте на неопределенный срок. Об этом рассказала дизайнер Аника Керимова, у которой исполнительница должна была шить наряд, сообщили «Дни.ру».

По ее словам, Азиза планировала провести венчание в мае или июне этого года. Керимова подчеркнула, что на данный момент речи и пошиве платья для торжества пока что не идет.

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Отмечается, что в 2021 году певица вышла замуж за итальянца, который на 20 лет моложе ее.