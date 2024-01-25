Знаменитости 25 января 2024, 19:08 «Дни.ру»: образ Кайли Дженнер с джинсовым комбинезоном можно повторить и в обычной жизни

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Приталенный джинсовый комбинезон, который есть в гардеробе представительницы звездного семейства Кайли Дженнер, можно вписать и в обычную жизнь. Об этом сообщили «Дни.ру».

Дженнер сочетает базовую вещь с необычной обувью и сумкой. При этом прическа у модели совершенно повседневная. Также в обычной жизни можно повторить образ Дженнер с платьем с открытой спиной и собранными волосами.

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Кроме того, на заметку стоит взять комбинезон с необычным кроем, который звезда надела на красную дорожку.