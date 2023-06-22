Знаменитости 22 июня 2023, 13:16 «Дни.ру»: группа Zaxap&Seyran заступилась за Бузову, которая перепела хит Лагутенко

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Российская певица Ольга Бузова перепела хит рок-музыканта Ильи Лагутенко «Владивосток-2000», тем самым вызвала бурное обсуждение и шквал критики в свой адрес со стороны общественности. За певицу заступилась группа Zaxap&Seyran, сообщили «Дни.ру».

Солист дуэта Zaxap&Seyran нормально относится к тому, что многие артисты перепевают песни друг друга. По его мнению, таким образом музыканты выражают уважение к творчеству того артиста, чьи композиции выбрали для кавера.

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При этом солист группы подчеркнул, что каждому певцу следует стремиться к совершенствованию собственного репертуара.