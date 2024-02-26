Знаменитости 26 февраля 2024, 18:59 «Дни.ру»: Денис Клявер признался, что все его дети от разных жен прекрасно ладят между собой

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Российский певец Денис Клявер рассказал изданию «Дни.ру», что все его дети прекрасно ладят между собой. Это стало возможным благодаря их мамам — мудрым и восхитительным женщинам, отметил певец.

Сейчас артист женат в третий раз. От второй жены у него есть 22-летний сын и 31-летняя падчерица. От третьей супруги растут 10-летний сын и падчерица.

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«Жизнь складывается по-разному, но дети — это святое. Поэтому надо прийти к каким-то компромиссам ради них», — отметил в разговоре с журналистами певец.

Клявер добавил, что его старший сын решил пойти по стопам дедушки Ильи Олейникова и стать актером. Он полностью поддержал решение Тимофея.