26 февраля 2024, 18:59
«Дни.ру»: Денис Клявер признался, что все его дети от разных жен прекрасно ладят между собой
Российский певец Денис Клявер рассказал изданию «Дни.ру», что все его дети прекрасно ладят между собой. Это стало возможным благодаря их мамам — мудрым и восхитительным женщинам, отметил певец.
Сейчас артист женат в третий раз. От второй жены у него есть 22-летний сын и 31-летняя падчерица. От третьей супруги растут 10-летний сын и падчерица.
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«Жизнь складывается по-разному, но дети — это святое. Поэтому надо прийти к каким-то компромиссам ради них», — отметил в разговоре с журналистами певец.
Клявер добавил, что его старший сын решил пойти по стопам дедушки Ильи Олейникова и стать актером. Он полностью поддержал решение Тимофея.
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