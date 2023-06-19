Знаменитости 19 июня 2023, 15:38 «Дни.ру»: актриса Анна Чиповская вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева

Читать 360tv в

Российская актриса театра и кино Анна Чиповская, наиболее известная зрителям по ролям в сериалах «Оттепель» и «Шпион», вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Об этом сообщили «Дни.ру».

В социальных сетях актриса опубликовала фотографии, на которых она позирует в белом платье с букетом цветов. В комментариях под постом поклонники Чиповской стали поздравлять ее с днем бракосочетания.

Реклама

Отмечается, что возлюбленные познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу» в 2015 году.