19 июня 2023, 15:38
«Дни.ру»: актриса Анна Чиповская вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева
Российская актриса театра и кино Анна Чиповская, наиболее известная зрителям по ролям в сериалах «Оттепель» и «Шпион», вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Об этом сообщили «Дни.ру».
В социальных сетях актриса опубликовала фотографии, на которых она позирует в белом платье с букетом цветов. В комментариях под постом поклонники Чиповской стали поздравлять ее с днем бракосочетания.
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Отмечается, что возлюбленные познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу» в 2015 году.
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