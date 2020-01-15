    15 января 2020, 10:47

    Дневник о съемках в фильме «Властелин колец» выложил один из актеров

    Анастасия Кременчугская

    Иэн Маккеллен, актер, сыгравший Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», выложил в Twitter ссылку на дневник, который вел, когда снимался в фильме, написала «Газета.ru».

    «Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах», — написал в соцсети британский актер.

    В дневнике он рассказал о первых трех годах в киновселенной, снятой по мотивам книг Джона Толкина. Дэн написал про себя, других актеров и поделился историями с площадок.