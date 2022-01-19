Дмитрия Диброва заподозрили в нарушении самоизоляции

Телеведущего Дмитрия Диброва заметили на премьере сериала Данилы Козловского «Карамора». При этом накануне его жена Полина сообщила, что заразилась коронавирусом. Авторы Telegram-канала Super.ru выдвинули две версии появления Диброва на публике: нарушение самоизоляции после контакта с зараженной супругой или начало раздельной жизни пары.

Судя по аккаунту Instagram Полины Дибровой, дома она тоже не сидит. Девушка выложила видео, как вместе с детьми гуляет по парку.

«В прорубь не нырнули, но хотя бы вышли на морозец. Бой коронавирусу. Больше не могу сидеть дома!» — подписала она свой пост.

Положительный ПЦР-тест на коронавирус Полина Диброва сдала два назад, о чем также сообщила в своем Instagram-аккаунте. Первыми симптомами стали сильное першение в горле, слабость и головная боль. Полоскание водным раствором с солью и йодом не помогли.

«Пошла сдать ПЦР, так как полное ощущение что гнойная ангина, а визуально простой вирус. И тут ответ: положительно», — поделилась она.

Полина Диброва добавила, что для нее это уже второй случай заражения коронавирусом. На этот раз ей достался штамм «омикрон». В первый раз инфекцию она перенесла полтора года назад.