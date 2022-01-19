Дмитрия Диброва заподозрили в нарушении самоизоляции
Super.ru: телеведущий Дибров пришел на премьеру фильма, пока жена болеет ковидом
Телеведущего Дмитрия Диброва заметили на премьере сериала Данилы Козловского «Карамора». При этом накануне его жена Полина сообщила, что заразилась коронавирусом. Авторы Telegram-канала Super.ru выдвинули две версии появления Диброва на публике: нарушение самоизоляции после контакта с зараженной супругой или начало раздельной жизни пары.
Судя по аккаунту Instagram Полины Дибровой, дома она тоже не сидит. Девушка выложила видео, как вместе с детьми гуляет по парку.
«В прорубь не нырнули, но хотя бы вышли на морозец. Бой коронавирусу. Больше не могу сидеть дома!» — подписала она свой пост.
Положительный ПЦР-тест на коронавирус Полина Диброва сдала два назад, о чем также сообщила в своем Instagram-аккаунте. Первыми симптомами стали сильное першение в горле, слабость и головная боль. Полоскание водным раствором с солью и йодом не помогли.
«Пошла сдать ПЦР, так как полное ощущение что гнойная ангина, а визуально простой вирус. И тут ответ: положительно», — поделилась она.
Полина Диброва добавила, что для нее это уже второй случай заражения коронавирусом. На этот раз ей достался штамм «омикрон». В первый раз инфекцию она перенесла полтора года назад.