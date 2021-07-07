Дмитрий Шепелев признался, что хотел уехать за границу

Телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на вопрос подписчика о планах уехать из России. Ответ он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

По словам ведущего, он размышлял над отъездом за пределы России. Однако уезжать стоит только туда, на его взгляд, где есть работа или дело, которому можно посвятить себя. Его слова процитировали «Новости Украины».

Род занятий Шепелева не позволяет работать удаленно, следовательно, переезд для него оказался бы затруднительным. Несмотря на это, Дмитрий озвучил те страны, в которых хотел бы осесть на долгое время. Среди таковых: Великобритания, США (а именно Калифорния) и Италия.