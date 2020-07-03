Дмитрий Шепелев исчез из соцсетей

После ухода с Первого канала Шепелев почти каждый день выкладывал новые снимки в социальных сетях, делился историями из жизни и своими мыслями. Однако уже больше месяца телеведущий ничего не публикует.

Последний пост в его аккаунте в Instagram датируется 22 мая. Тогда телеведущий написал, что вскоре россияне вернутся к привычному ритму жизни после пандемии коронавируса.

«Все будет хорошо, ребята!» — написал Шепелев.

В середине июня возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова, показала снимок, сделанный во время прогулки по усадьбе Быково. Однако телеведущего на фотографии нет.

«Дмитрий, все ли у Вас хорошо?» — поинтересовался один из подписчиков под последним постом Шепелева. Другие попросили телеведущего не теряться.

Кроме того, многие подписчики обратили внимание, что Шепелев не сделал публичных заявлений по поводу годовщины смерти супруги, певицы Жанны Фриске.