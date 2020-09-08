Дмитрий Певцов рассказал о своей выписке из больницы в Коммунарке

«Ну и все, я дома! Слава Богу! Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю Рустаму Казбековичу», — поделился новостью артист в видеообращении.

Он поблагодарил работников медицинского учреждения, которые вынуждены «работать в скафандрах круглые сутки». Актер отметил, что персонал внимательно относится к пациентам, несмотря на сложности, пишет портал «Ридус».

1 сентября директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о том, что Певцова госпитализировали с пневмонией. Недомогание 57-летний артист почувствовал, вернувшись из Крыма. Там он накануне отдыхал с семьей.

Ранее Певцов выступил в главном храме Вооруженных сил России на церемонии награждения архитекторов и строителей. В Instagram актер выставил видео, на котором позирует с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.